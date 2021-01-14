Минторг США ужесточил контроль над технологиями, которые могут использовать военные России и КНР

Минторг США ужесточил экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, Китая, Кубы, Венесуэлы и ряда других стран. Также ведомство усиливает контроль над технологиями, которые могут использоваться в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки. Новые правила вступят в силу 16 марта 2021 года.

«Бюро промышленности и безопасности министерства торговли ввело новый контроль над любыми американскими технологиями и действиями лиц США, которые могут поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран»,— сообщается на сайте Минторга США. Для поставок будут запрещены все технологии США, подпадающие под правила экспортного контроля.

Новые правила поставок коснутся Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), разведывательного управления при Генштабе КНР, разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции Ирана и разведподразделение «Артеш» из Ирана, а также разведслужб Кубы, КНДР, Сирии и Венесуэлы.

В декабре 2020 года Минторг США ввел ограничения против 45 российских и 58 китайских компаний. Минторг США отметил, что конечным потребителем продукции этих компаний являются военные, и они могут представлять угрозу. Для экспорта определенных товаров этим предприятиям понадобится лицензия, будет проверяться конечный потребитель.