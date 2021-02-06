Сегодня исполняется 60 лет генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту

Его поздравляет дирижер, художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna Теодор Курентзис:

— Дорогой Константин! Думаю о том, какая исключительная участь выпала вам — управлять грандиозным механизмом, который способен изменить мир к лучшему. Знаю, что то, что есть привилегия,— это одновременно и тяжелейшая ноша. Пусть у вас всегда будет возможность выбирать тот путь, который подсказывает вам сердце. Бесконечной энергии, чтобы создавать мечту, двигаться вперед и вдохновлять других. От всего сердца поздравляю вас с днем рождения! Юбилей — это не завершение какого-то этапа, это старт для новых достижений, которым, уверен, не будет числа. Здоровья вам, гармонии и благополучия!

Поздравления передает руководитель Роспечати, председатель Национального союза библиофилов Михаил Сеславинский:

— Уважаемый Константин Львович, в этот славный юбилейный день примите от меня слова поддержки в связи с трудной жизненной ситуацией, в которую попали Вы — человек, тяжело больной книжной культурой в хронической форме. Библиофильство — редкое и, как правило, неизлечимое заболевание, от которого не изобретены прививки и эффективные лекарства. Его спутником часто бывает коллекционирование книжной графики. К сожалению, этот шторм захватил и Вас. Ничего не поделаешь и с вновь приобретенными пороками — синдромом Даниила Хармса, ротавирусной инфекцией Ремизова и синдромом Бенуа—Лансере. Желаю одного — избежать столбняка Айвазовского и паралича Шишкина—Куинджи. Берегите себя от этих заразных заболеваний!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»