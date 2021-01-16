Водителей узнают по QR

Минцифры обещает в 2021 году запустить мобильное приложение с QR-кодом, в котором будет «зашита» цифровая копия водительских прав и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Бумажные документы можно будет оставить дома. Эксперимент по обкатке новой технологии запустят в Москве, Подмосковье и Татарстане. МВД, которое ранее уже анонсировало подобный сервис, настаивает на том, чтобы водитель хранил фотографию документов в телефоне для демонстрации инспекторам — QR-код может лишь дополнять цифровую копию.

Минцифры собирается провести эксперимент по использованию вместо водительского удостоверения и СТС мобильного приложения с QR-кодом, сообщил вчера в ходе Гайдаровского форума замглавы министерства Олег Качанов. «У нас уже есть план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории четырех самых цифровых субъектов»,— заявил он, не уточнив, о каких регионах идет речь. По данным “Ъ”, обсуждалось участие Москвы, Подмосковья и Татарстана. Водителю, по словам чиновника, не надо будет возить СТС и права, достаточно будет показать приложение с кодом инспектору. «Инспектор считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию,— заявил господин Качанов.— Если забыл дома права, сидишь не трясешься, ведь телефон всегда с собой, его точно не забудешь». В Минцифры пояснений не дали.

Отметим, в августе 2018 года ГИБДД анонсировала разработку похожей технологии: документы предполагалось «зашить» в мобильное приложение вместе с ОСАГО (электронные полисы уже давно и успешно используются). Разработкой софта с привязкой к порталу госуслуг занималось Минцифры, ГИБДД выступала поставщиком данных водителей. В конце 2018 года глава Госавтоинспекции Михаил Черников подтвердил планы, заметив, что «бумажные документы останутся как юридически значимые, но при движении можно будет использовать их в электронном виде».

Тем не менее достичь компромисса ведомствам, выяснил “Ъ”, до конца так и не удалось. МВД, по данным “Ъ”, настаивает, чтобы инспектор видел на телефоне в приложении госуслуг крупную, качественную фотографию документов, а QR-код может быть дополнением для проверки достоверности изображения. Бумажные водительские права обязательны по Венской конвенции о дорожном движении, обращает внимание источник “Ъ” в МВД, а вот от СТС можно отказаться. Но ряд аспектов цифровизации водительских документов пока не решен, отмечает собеседник “Ъ”. Например, водитель достал телефон с фотографией прав на морозе, и гаджет внезапно выключился. Считать ли это управлением без прав (машина отправляется на штрафстоянку по КоАП) или нет?

В начале 2020 года, отметим, другой замглавы Минцифры Максим Паршин обещал запустить «до конца года» систему электронных договоров купли-продажи автомобилей через портал госуслуг, но нововведение в итоге перенесли на май 2021 года. Дата закреплена в проекте приказа ведомства, который с ноября 2020 года проходит общественное обсуждение. МВД и Минцифры ранее анонсировали еще ряд нововведений, в частности, цифровой «профиль водителя» на портале госуслуг (его можно будет открывать для пользования услугами каршеринговых компаний или при найме на работу для отслеживания нарушений и лишений прав), выписки из госреестра транспортных средств (нужны для банков при получении кредита или для потенциальных покупателей автомобилей) и автоматическое аннулирование прав при выявлении у водителя медицинских противопоказаний к вождению. Все это предусмотрено распоряжением правительства №218-Р от 6 февраля 2020 года, а «опытная эксплуатация» новых сервисов должна быть проведена к концу 2021 года. В 2022 году, судя по ранее анонсированным планам Минздрава, должны появиться и электронные водительские медсправки.

Иван Буранов