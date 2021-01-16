«Промобот» увеличил выручку на 25%

Выручка пермского ООО «Промобот» по итогам 2020 года увеличилась на 25% по сравнению с годовой выручкой в 2019-м. Об “Ъ-Прикамье” сообщил сооснователь и директор по развитию компании Олег Кивокурцев. «Это хороший показатель, учитывая, что в сервисной робототехнике, которая занимается разработкой роботов для мест повышенного скопления людей, рынок в прошлом году серьезно просел. Но за счет того, что мы начали выпуск новых устройств — станций для измерения температуры, сканеров, которые автоматически заполняют документы и других нам удалось не только не снизить финансовые показатели, но даже прирасти», — отметил господин Кивокурцев.

По словам топ-менеджера компании, чистая прибыль компании в 2020 году тоже увеличилась. Точных цифр Олег Кивокурцев не назвал, пояснив, что они будут отражены в годовом отчете, которые появится в открытом доступе в апреле.

Напомним, компания «Промобот», созданная в 2013 году, специализируется на производстве автономных сервисных роботов для бизнеса под брендом Promobot. В 2015-м Promobot получил статус резидента «Сколково». География поставок Promobot насчитывает 40 стран мира. Роботы могут выполнять функции гида, консьержа, промоутера. Один из них работает в Пермском многофункциональном расчетном центре (МФЦ), где консультирует посетителей и помогает им в получении услуг.