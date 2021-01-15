Минпросвещения пока не собирается переносить ЕГЭ из-за пандемии

Перенос сроков проведения ЕГЭ для выпускников школ повторно не планируется, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк. Он уточнил, что даты сдачи экзаменов могут быть скорректированы в зависимости от эпидемической ситуации.

«Нет сейчас как таковых решений. Решения, приняты которые были, они озвучены. Пока в те сроки, которые определены. Все мы понимаем, что, конечно, непосредственно перед самой государственной итоговой аттестацией все будет скорректировано, исходя из эпидемиологической ситуации»,— сказал он в кулуарах Гайдаровского форума (цитата по ТАСС).

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Досрочный период из-за коронавируса отменен.

Также Минпросвещения и Рособрнадзор отложили итоговое сочинение для выпускников 11-х классов. Сочинение, которое служит допуском к ЕГЭ, отложено со 2 декабря 2020 года на 5 апреля 2021 года.

О переносе итогового сочинения читайте в публикации “Ъ” «Эссе уходит на карантин».