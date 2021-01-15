«Благо» отсудило у воронежского маслозавода «Эртильский» 123 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск ООО «Благо-Юг» (структура группы «Благо» Аркадия Фосмана) к обанкротившемуся заводу растительных масел «Эртильский» (на его мощностях работает петербургская компания). Юрлицо завода должно выплатить истцу 123 млн руб., сообщило DeFacto.

Изначально сумма требований составляла 142,7 млн руб. В такую стоимость оценили капремонт, который арендатор произвел на площадке «Эртильского». Однако после проведения экспертизы сумма была снижена. Имущество завода, напомним, продается с торгов, о намерении участвовать в которых «Благо» уже объявило. Очередные торги назначены на 18 января.