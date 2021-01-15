Huawei откроет в Эр-Рияде свой крупнейший флагманский магазин за пределами Китая

Компания Huawei планирует открыть в Эр-Рияде флагманский магазин, который станет крупнейшим магазином компании за пределами Китая. Об этом в своем Twitter сообщило саудовское Министерство инвестиций, не уточняя дату открытия этого магазина.

Договор о лизинге здания китайский производитель подписал с саудовской компанией Kaden Investment. Как отмечается в заявлении министерства, открытие этого магазина «обеспечит Huawei прямой доступ к потребителям в условиях растущего спроса на цифровую продукцию и услуги в королевстве». Huawei открыл свое подразделение в Саудовской Аравии в 2002 году и предоставляет через него коммуникационные технологии и услуги бизнесу и потребителям.

Как отмечает Reuters, у Huawei подписаны соглашения на обеспечение технологиями 5G с некоторыми телекоммуникационными компаниями в странах Персидского залива, в том числе с саудовским подразделением телекоммуникационной компании Zain Group.

Алена Миклашевская