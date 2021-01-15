Глава МИД Турции рассказал о письме Макрона с намерением нормализовать отношения

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон прислал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо о желании нормализовать отношения между Анкарой и Парижем.

«Два дня назад мы получили очень хорошее и положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он даже от руки написал приветствие на турецком: "Дорогой Тайип"»,— приводит слова господина Чавушоглу Sabah. По его словам, турецкий президент положительно отреагировал на письмо французского коллеги и выразил готовность встретиться. «Речь идет, прежде всего, о видеоконференции и телефонных переговорах»,— добавил министр.

Отношения Турции и Франции ухудшились после инцидента с убийством педагога в Париже, который показывал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммада. Господин Макрон признал произошедшее терактом и заявил о необходимости ужесточить законы в отношении мусульманской общины во Франции. В ответ президент Турции обвинил своего французского коллегу в «неподобающем отношении к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию», и призвал бойкотировать французские товары.

О реакции Анкары на заявления Парижа — в материале “Ъ” «Турецкий волк ему товарищ».