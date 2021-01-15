Горсуд Петербурга принял к производству заявление о неуказанной в декларации резиденции Беглова

Городской суд Санкт-Петербурга принял к производству заявление петербуржцев (подписалось 100 человек) о нарушении губернатором Александром Бегловым требований к заполнению декларации о доходах. Об этом сообщает председатель «Открытой России» Анастасия Буракова (закон обязывает “Ъ-СПб” указать, что данная организация находится в реестре так называемых «иностранных агентов»).

Вопросы возникли к господину Беглову из-за декларации, в которой он не указал губернаторскую резиденцию в поселке Комарово. В пресс-службе городской Смольного заявляли “Ъ-СПб”, что он не обязан ее декларировать, так как она находится на балансе городской администрации.

Суд дал губернатору Петербурга две недели для составления претензий на иск — до 1 февраля.

Подробнее об этой спорной ситуации — в материале “Ъ-СПб” «Ошибка с резиденцией».

Олег Дилимбетов