В Сарове запись на вакцинацию от COVID-19 откроется 18 января

Клиническая больница №50 Сарова с 18 января открывает запись на вакцинацию от коронавируса COVID-19. Как сообщили в пресс-службе администрации, очередь будет формироваться на основе даты обращения с учетом показаний по здоровью.

Оставить заявку можно, позвонив в поликлинику по месту жительства. Горожане, относящиеся к поликлинике №1, могут позвонить по номеру телефона 9-55-49, к поликлинике №2 – по номеру 9-52-45.

К 15 января, по данным администрации Сарова, прививки от коронавируса получили 150 граждан. Жалоб на самочувствие не поступало. Добавим, что всего в городе выявили более 14,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 9,9 тыс. пациентов, скончались 94 гражданина.

Анастасия Еремина