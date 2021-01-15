Эрмитаж может вернуть деньги за не проведенные из-за коронавируса экскурсии

Государственный Эрмитаж проинформировал о возможности возврата денежных средств за не проведенные из-за пандемии экскурсии по абонементам 2020 года. Об этом сообщается на официальной станице музея в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что речь идет об индивидуальных посетителях, которые ранее приобрели абонемент, но не смогли посетить Эрмитаж из-за приостановки доступа к экспозиции с 17 марта по 14 июля. Для оформления возврата необходимо иметь при себе неповрежденный бланк абонемента, кассовый чек (при наличии), паспорт или банковскую карту, если оплата абонемента осуществлялась с помощью нее.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году количество посетителей Эрмитажа из-за коронавируса сократилось на 80% — до 836 тыс. человек.