Прокуратура Франции расследует дело о получении Саркози денег из России

Прокуратура Франции начала предварительное расследование по подозрению в «торговле влиянием» со стороны бывшего президента страны Николя Саркози. Как пишет Mediapart, речь идет о консультативной деятельности господина Саркози в России.

Расследование ведется с лета 2020 года после сообщений Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам о причинах, по которым Николя Саркози получил вознаграждение от российской страховой компании «РЕСО-Гарантия». По данным издания, бывший президент заключил многолетний консалтинговый контракт с компанией на €3 млн в 2019 году. Сейчас следствие выясняет, работал господин Саркози законно как консультант или же занимался «потенциальной лоббистской деятельностью».

Напомним, в декабре 2020 года уголовный суд Парижа отложил до марта решение по делу Николя Саркози, обвинявшегося в коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия. Национальная финансовая прокуратура Франции требовала приговорить его к четырем годам лишения свободы, два из них условно. По информации следователей, он пытался получить у судьи при посредничестве адвоката сведения о ходе так называемого «дела Бетанкур». Оно связано с якобы незаконно полученными от владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур средствами на избирательную кампанию — Николя Саркози был в рамках этого расследования оправдан.

О деле бывшего главы государства — в материале “Ъ” «Экс-президента Франции перевели в обвиняемые».