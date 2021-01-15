Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и все члены правительства ушли в отставку. В ближайшее время глава правительства направит королю Виллему-Александеру прошение, а после проведет пресс-конференцию. Причиной отставки министров стал скандал с детскими пособиями.

По данным издания Volkskrant, несмотря на отставку правительства, намеченные на март выборы состоятся в назначенную дату. Они должны пройти 17 марта.

Как сообщил ТАСС, месяцем ранее парламент Нидерландов представил расследование, согласно которому многие родители в стране были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Обвиненные родители были вынуждены вернуть в государству уже выплаченные пособия. Ошибочные обвинения коснулись более 9 тыс. семей.

Марк Рютте возглавлял правительство с 2010 года. С 2006 года он является лидером Народной партии за свободу и демократию.