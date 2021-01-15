Энергоблок №3 ЛАЭС остановлен на ремонт

На Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») стартовала ремонтная кампания 2021 года. В пятницу, 15 января, для проведения текущего ремонта с плановым сроком в 21 сутки на атомной электростанции остановлен энергоблок №3.

Как сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома», проведение работ на энергоблоке, в частности, необходимо для подключения нового энергоблока №6 ВВЭР-1200 к существующей схеме выдачи мощности энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ноябре прошлого года для последующего вывода из эксплуатации был остановлен энергоблок №2, проработавший 45 лет.