В 2020 году Ставропольский край отгрузил 382 тыс. тонн зерна

Из Ставропольского края в адрес 16 стран-импортеров в 2020 году было отгружено более 382 тыс. т зерна. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкасской республике.

Наибольшее количество зерна, 270,9 тыс. т, было отправлено в Азербайджан. В Грузию было направлено 48, 4 тыс. т, 48,9 тыс. т — в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию, а 13,9 тыс. т — в другие страны. В порты Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, а также Дагестана было отправлено более 2,3 тыс. т зерна с целью последующего экспорта. С начала 2021 года за рубеж и в регионы России было отгружено около 20 тыс. т зерна.

Наталья Шинкарева