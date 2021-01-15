Два инфекционных госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 закрыли в Красноярске

В Красноярске закрыли два инфекционных госпиталя, сообщает минздрав региона. Так, временно перестал действовать госпиталь, размещенный на базе КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4». Он работал с 7 мая по 16 июля 2020 года, а также принимал заболевших с 15 октября.

«Накануне были выписаны последние пациенты, а уже сегодня госпиталь будет закрыт на дезинфекцию и консервацию»,— говорится в сообщении.

За все время медработники вылечили 850 пациентов с коронавирусом.

Также закрылся временный инфекционный госпиталь, работавший в общежитии учебного заведения на улице Рокоссовского с 9 июня 2020 года. Он принимал пациентов с легким течением заболевания.

«На сегодняшний день, по словам заведующей госпиталем Ольги Ворониной, законсервировано 360 мест с возможностью расширения до 480 коек на втором и третьем этажах помещения. Помещение будет находиться в резерве краевой клинической больницы до декабря 2021 года»,— уточняют в пресс-службе. Оборудование, а также запас средств индивидуальной защиты остается в помещении.

По данным местного оперштаба, в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 51 308 (+325 за сутки) жителей, 47 000 пациентов выздоровели (+336), скончались — 1940 (+15).

Екатерина Лукашевич