Школьникам Ленобласти разрешили пропускать учебу из-за морозов

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области направил в образовательные учреждения региона письмо с напоминанием о возможности родителям школьников самостоятельно принимать решения о посещении ими уроков в морозы.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ученики 1-4 классов, в частности, могут оставаться дома при температуре -25°C и ниже, 5-8 классов — при -28°C и и 9-11 классов — при морозе от -30°C.

При этом в случае если ребенок остается дома, родителям необходимо проинформировать об этом классного руководителя, а также предоставить письменное заявление в любой удобной форме.

Отметим, что по данным Росгидромета, в пятницу, 15 января, в южных и северных районах Ленобласти ожидается в районе 20 градусов мороза. К ночи местами похолодает -27°C …-32°C.