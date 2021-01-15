Участник «Дакара» не пережил перелета

В пятницу скончался 52-летний Пьер Шерпен, находившийся в коме после аварии на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар» 2021 года. Это уже 22-й мотоциклист, погибший на «Дакаре». С 1979 года, когда ралли состоялось впервые, погибли уже 75 человек.

В пятницу организаторы ралли «Дакар», которое во второй раз подряд проходит в Саудовской Аравии, сообщили о смерти французского мотогонщика Пьера Шерпена.

«Во время транспортировки на медицинском самолете из Джидды во Францию Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в результате падения 10 января. В медицинском заключении госпиталя было отмечено, что у Шерпена серьезная травма головы, он был без сознания. Его срочно прооперировали, с тех пор он находился в искусственной коме, состояние Шерпена оставалось стабильным в течение последних нескольких дней. Его доставили по воздуху из Сакаки в больницу Джидды, откуда его собирались перевезти в больницу Лилля»,— говорится в сообщении устроителей гонки.

Пьер Шерпен стал 31-м участником «Дакара», погибшим от травм, полученных во время ралли-рейда.

Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2020 году, когда погиб нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер. «Дакар-2020» стал первым ралли с 2007 года, когда погибли сразу два участника: до Стравера умер португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш. Шерпен в четвертый раз участвовал в «Дакаре». Свой лучший результат он показал в 2012 году, когда финишировал 84-м.

Наибольшему риску на «Дакаре» подвержены мотоциклисты. Из 31 погибшего гонщика 22 были мотоциклистами. С учетом всех жертв — как гонщиков, так и зрителей — «Дакар» стоил жизни 75 людям.

Арнольд Кабанов