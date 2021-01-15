Холода вернутся в Удмуртию на следующей неделе

Ночью 16 декабря температура воздуха в Удмуртии составит -12..-17°С, днем -5..-10°С. Ожидается снежная погода, а также заносы и накаты на дорогах, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. 17 января температура воздуха составит -9..-14°С, местами пройдет снег.

В начале следующей недели в Удмуртии резко похолодает. Ночью температура опустится до -23..-28°С, днем — не превысит -18..-23°С. Существенных осадков не ожидается. По предварительному прогнозу, в последующие дни тип погоды не изменится.