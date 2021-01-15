Бойцовская лига ACA навала незаконной блокировку ее YouTube-канала

Действия видеохостинга YouTube и санкции США в целом являются незаконными, заявил «РИА Новости» президент бойцовской лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко. Накануне, 14 января, YouTube заблокировал канал лиги. 10 декабря 2020 года на организацию были наложены американские ограничительные меры.

«Американская корпорация, владеющая видеохостингом YouTube, незаконно заблокировала YouTube-канал российской лиги смешанных единоборств АСА в связи с санкциями США. Считаю, что вступившие в силу санкции США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются полностью незаконными»,— сказал господин Яценко.

Президент АСА также заявил, чтоб блокировкой YouTube-канала США нанесли ущерб интересам болельщиков ММА. «В данном случае санкции применены к спортивной организации, не нарушающей права человека в РФ или за ее пределами»,— уточнил он.

США ввели санкции против АСА в декабре 2020 года за связь с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Также под ограничительные меры попали футбольный клуб «Ахмат», фонд Ахмата Кадырова и три представителя властей Чечни. Господин Кадыров назвал санкции дебилизмом.