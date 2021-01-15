В ярославских лесах с начала года поймали восемь браконьеров

С начала 2021 года в Ярославской области выявлено и пресечено восемь фактов уголовно наказуемого браконьерства, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. В сообщении отмечается, что в настоящее время по всем фактам браконьерства сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия.

По словам заместителя председателя областного правительства Романа Колесова, для противодействия незаконной охоте в 2020 году в регионе было проведено более 3,5 тыс. рейдов, во время которых было выявлено 78 случаев уголовно наказуемого браконьерства. Инспекторы составили 342 протокола об административных нарушениях. 20 браконьеров были лишены права охоты решениями судов. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более 400 тыс. руб. По случаям уголовно наказуемого браконьерства нарушителями закона возмещено 2 млн руб.

По информации департамента, контроль в охотугодьях области осуществляют антибраконьерские группы. Госинспекторы и сотрудники ДПС проводят патрулирование дорог, проверку автотранспорта, устраивают засады на браконьеров. Для выявления нарушителей используются фотоловушки.

По словам директора департамента Дмитрия Пенькова, за незаконную охоту с причинением крупного ущерба установлено наказание в виде штрафа до 1 млн руб. либо лишения свободы на срок до пяти лет.

«Кроме того, браконьер обязан возместить причиненный охотничьим ресурсам вред. Например, за самца лося – 240 тыс. руб., за самку – 400 тыс. руб. Если добыча произведена на особо охраняемой природной территории – до 560 тыс. руб.»,– уточнил господин Пеньков.

Антон Антонов