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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде 16 января

Сильный снегопад и метель ожидаются в большинстве районов Нижегородской области и областном центре утром и днем в субботу, 16 января. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Ожидается сильный снегопад, метель, ухудшение видимости до 500 м и менее, на дорогах снежные заносы»,— сообщили в ГУ МЧС.

Первый сильный снегопад прошел в Нижнем Новгороде 14 января. В тот день город встал в пробках, дорожные службы убирали снег круглосуточно. В работах задействовали около 505 единиц техники и более тысячи дорожных рабочих. За сутки из города вывезли около 13 тыс. кубометров снега. Уборка города продолжилась и на следующий день, 15 января. На уборку города вышли более 735 рабочих и 312 единиц спецтехники.

Анастасия Еремина


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