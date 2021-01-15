В Самаре участились кражи крышек люков тепловых сетей

В 2020 году возбуждено 39 уголовных дел о краже металлических крышек люков тепловых сетей в Самаре, сообщает пресс-служба самарского филиала ПАО «Т Плюс».

«По сравнению с 2019 годом количество правонарушений возросло в 1,5 раза. Наибольшее число краж зафиксировано в Промышленном районе»,— отмечается в сообщении.

Из-за действий злоумышленников в прошлом году остались открытыми 94 люка. Двое похитетелей чужого имущества задержаны. Как подчеркивают в компании, каждый открытый люк тепловой камеры представляет опасность для жителей города и транспорта, особенно в темное время суток.

«Специалисты теплосетей делают все возможное, чтобы максимально оперативно установить новую крышку и ликвидировать угрозу для горожан»,— цитируются в сообщении слова заместителя главного инженера по тепловым сетям самарского филиала «Т Плюс» Игоря Кушеля.

Сабрина Самедова