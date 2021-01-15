Раздельный сбор отходов в Самарской области: реалии и проблематика системного внедрения

Мусорная реформа началась в России гораздо позже других развитых стран. Ее неизбежное проведение откладывалось из-за огромной площади и возможностью складирования отходов, а также из-за решения острых социально-экономических проблем после провальных 90-х. Благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина мусорная реформа все же стартовала, и уже есть положительные итоги. Однако есть еще вопросы, требующие скорейшего решения.



Что имеем

Традиционным способом утилизации отходов в России остается захоронение на полигонах. Их загруженность в среднем по стране достигает уровня 7090%, что порождает не только экологические, но и экономические проблемы. Нетрудно понять, что ситуацию может изменить утилизация: приравненное к ней сжигание или развитие раздельного сбора отходов (РСО). Последнее конечно предпочтительней, ведь после сортировки большая часть мусора отправится на вторичную переработку, что позволить сберечь сырьевые ресурсы.

Инфраструктура

В Самарской области пока отсутствуют крупные перерабатывающие предприятия, исходным сырьем которых служат вторичные отходы. В регионе есть представители мелкого и среднего бизнеса, которые проводят качественную предпоготовку вторсырья и после продают его заводам-переработчикам в другие субъекты РФ. Ситуация должна измениться в ближайшие годы. В перспективе в Самарской области появятся три современных экотехнопарка, в которых отходы будут проходить не только сортировку, но и переработку вторичного сырья в готовую продукцию. Это крупные объекты, их проектирование и возведение требует значительного времени. Первые очереди строительства по двум таким комплексам уже идут недалеко от Самары: в Волжском и Кинельском районах.

Обязательным условием изменения экологической ситуации является достаточное количество мусоросортировочных комплексов. Их в Самарской области становится все больше. За два года, прошедших с момента старта новой системы обращения с твердыми отходами, их количество выросло в два раза. Сейчас успешно функционируют восемь таких объектов.

К переходу на раздельный сбор должны быть готовы в первую очередь органы местного самоуправления. Необходима модернизация имеющихся контейнерных площадок и строительство новых, предполагающих размещение бОльшего количества контейнеров для накопления отдельных видов отходов. Нужна и сама закупка новых контейнеров.

По данным регоператора, сейчас в Самарской области обслуживается почти 15 тыс. стационарных контейнерных площадок, однако этого количества пока недостаточно. На 2020 год муниципалитеты получили 150 млн руб. Города и районы, которые подали заявки в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области на участие в госпрограмме, значительно улучшили ситуацию со строительством площадок и с организацией сбора ТКО на своих территориях. Сколько средств на инфраструктуру будет заложено на 2021 год — неизвестно, пока не скорректирован региональный бюджет.

«Летом прошлого года при проведении инвентаризации контейнерных площадок в регионе мы столкнулись с тем, что они вообще не имеют паспортов. Даже если рассматривать не многокомпонентную, а дуальную систему накопления отходов, то чтобы посчитать, сколько контейнеров нужно поставить для сбора сухих фракций, а сколько для смешанных, нужно как минимум понимать, сколько жителей потенциально обслуживает каждая конкретная контейнерная площадка. — прокомментировала проблему заместитель директора — руководитель экологического управления ООО «Экостройресурс» Екатерина Луценко».

Существует и проблема мусоропроводов, ведь большинство жителеи выбрасывают отходы именно таким образом. Особенно это актуально для жителей Тольятти, где вовсе отсутствуют стационарные контеинерные площадки, а узкие мусороприемные камеры не предполагают размещение контейнеров для РСО.

Неизбежное внедрение РСО потребует миллиардных вложений. С этими трудностями столкнулись абсолютно все российские регионы. Однако отсутствие необходимой инфраструктуры не является единственным аспектом насущной экологической проблемы.

Понятие «вторсырье» и СанПиН

До настоящего времени остается открытым вопрос соблюдения СанПиН: частота вывоза раздельно собранных отходов сегодня не регулируется законодательством, значит, в соответствии с нормами, транспортировщики обязаны заезжать на каждую контейнерную площадку каждый день. Причем, разным спецтранспортом — для смешанных отходов и отобранных фракций, что вызовет неминуемый рост тарифа. Ведь сейчас даже разделенный на фракции мусор (вторсырье) является по федеральному законодательству твердыми коммунальными отходами. Пластик или стекло могли бы оставаться на контейнерных площадках дольше. Но санитарные нормы обязывают вывозить их едва ли не ежедневно.

Определение метода раздельного сбора

Сколько отдельных контейнеров ставить для раздельного сбора? Активные и ответственные ТСЖ готовы разделять и сортировать мусор на 12 и более фракций. Другие — только пластик, стекло и бумагу. Части домов и разделение на сухие/смешанные отходы кажется излишним. Ведь для каждой семьи это дополнительное место на кухне под сбор вторичных отходов, изменение привычного быта, затраты личного времени и сил. На сколько фракций будет сортировать регион или то или иное муниципальное образование — вопрос, требующий четкого решения законодателей, которые в свою очередь должны обсудить его с участниками отрасли.

Изменение территориальной схемы движения отходов

После того, как станет понятно каким именно образом в регине будут разделять мусор и на сколько фракций (например, две или пять) станет понятно — сколько нужно контейнеров для отходов и сколько единиц спецтехники ее вывозящей. Очевидно, что при разделе мусора на несколько фракций, увеличится количество мусоровозов для каждой контейнерной площадки, что неминуемо вызовет рост тарифа на вывоз мусора. Эти аспекты должны быть сведены в документ под названием «Территориальная схема обращения отходов Самарской области» — своеобразная «Главная книга» для регоператора и руководство к действию для подрядных организаций по вывозу и утилизации мусора.

Новый дифференцированный тариф

Необходимо создать стимулы к осуществлению РСО у жителей и бизнеса. Это могут быть штрафы, как в других странах (в Японии штрафы за неверно отсортированный мусор доходят до миллиона рублей на наши деньги) и системы мотивации: где тот, кто сортирует, платит за услугу меньше.

Таким образом, при переходе в муниципалитетах на замкнутый раздельный сбор, органы исполнительной власти должны установить для него новый тариф, провести замеры и установить новые нормативы с учетом раздельного накопления. Пока у нас есть единый тариф на смешанные ТКО, а федеральной правовой методологии для установления тарифа по РСО — нет. В этом плане законодатели отстают.

Для внедрения РСО, конечно же, необходима и широкая информационная кампания с разъяснительной работой, направленной на формирование культуры обращения с различными видами отходов.

Новокуйбышевск уже разделяет

«В Самарской области проводится эксперимент в Новокуйбышевске, по итогам года будет понятно, насколько жители готовы к раздельному сбору отходов. В городе за счет бюджетных средств установлено 74 углубленных контейнера, 130 сетчатых контейнеров для сбора сухих отходов, и 1649 евроконтейнеров для прочих отходов. На контейнерной площадке происходит разделение жителями на сухие отходы, которые можно отправить на переработку (стекло, пластик, бумага и металл), и прочие или же смешанные отходы (пищевые остатки, загрязненная тара и др.). Вывоз отходов производится отдельными рейсами. Сухие отходы перевозчик вывозит на мусоросортировочный комплекс по мере их накопления. Прочие отходы вывозятся согласно графику, в рамках СанПиН, — рассказывает руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

По данным компании, занимающейся обработкой отходов с данной территории, ООО «Компаньон», доля отобранных с экспериментальных площадок вторичных материальных ресурсов (стекло, железо, алюминий, полимерные материалы, ПЭТ-тара, бумага, картон) составляет лишь 5,9%. В контейнеры для перерабатываемых фракций граждане часто бросают другой мусор, поэтому и его требуется дополнительно сортировать. Это тоже в очередной раз доказывает, что необходима экономическая заинтересованность и проработанная система стимулов для потребителей, разделяющих отходы.

Что предпринимают федеральные власти

С целью повсеместного внедрения и развития системы раздельного накопления отходов постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2020 №4586п-П11 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко указала на необходимость обеспечить «системный и комплексный подход к построению отрасли». Документ готовился Минприроды по январскому поручению президента и содержит три блока — устранение правовых препон для построения системы раздельного сбора, экономическое стимулирование граждан и компаний, занятых раздельным сбором и переработкой ТКО, а также популяризация раздельного сбора.

В Минприроды считают, что в нашей стране можно наладить раздельный сбор быстрее, чем это было сделано в Германии и Японии, которые потратили на его внедрение от 20 до 30 лет. По всем направлениям дорожной карты обозначены сроки на период 2020–2022 годов и ответственные исполнители: Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минпромторг, Минстрой, ППК РЭО и ФАС России.

Как в России разделяют мусор

Из 85 регионов лишь 24 региона России оказались готовы присоединиться к эксперименту по раздельному сбору мусора. По оценке ППК «Российский экологический оператор» для полного перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов стране потребуются 5,228 млрд рублей.

Полноценно РСО внедрен лишь в нескольких регионах России. Например, в Твери такой сбор отходов организован в каждом дворе благодаря местному заводу по переработке мусора, который в 2018 году был партнером ФИФА на чемпионате мира по футболу и организовывал раздельный сбор на стадионах.

Московская реформа обращения с отходами началась еще в 2014 году, когда в разных округах начали вводить экспериментальные системы раздельного сбора. И только к 31 декабря 2019 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы смог обеспечить столичные дворы и объекты социальной сферы инфраструктурой для раздельного сбора (накопления) отходов. Оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, на которых установлено 60 тысяч брендированных контейнеров. Впрочем, как отмечают очевидцы, зачастую в московских дворах контейнеры для раздельного мусора стоят что называется «для галочки» — в них выбрасывают смешанный мусор.

Где брать деньги на РСО

В Минприроды рассматривают возможность выделения средств экологического сбора регионам в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора. Из-за пандемии коронавируса субсидии на закупку таких баков на 2020 год снизились с 2,97 млрд до 1 млрд руб и до настоящего момента даже регионы, которым одобрили заявки, финансирование не получили. Но этих средств явно недостаточно, чтобы организовать эффективную систему обращения с определенными законодательно потоками отходов, а другие источники пока не ясны.

Россия пытается пойти по пути Германии, которая с 1991 года использует РОП (расширенную ответственность производителя) как экономический инструмент для регулирования обращения с отходами упаковки (это львиная доля мусора). На протяжении трех десятилетий Германия оптимизировала дуальную систему обращения с отходами, добившись значительных успехов.

Принцип РОП введен в РФ с 2014 года, он обязывает производителей утилизировать произведенный ими товар, утративший потребительские свойства. Сегодня каждый производитель и импортер, запускающий в оборот товары и упаковку, подлежащие РОП (это 46 групп товаров и 8 групп упаковки), должен нести ответственность за весь их жизненный цикл. 31 декабря правительством утвержден новый документ по РОП, а старая модель признана неэффективной. Ожидается, что с 2022 года этот механизм заработает в России полноценно, загрязнитель начнет платить деньги. И собранные с РОП средства будут потрачены в том числе и на внедрение раздельной системы отходов в России.

Резюме

Как видно, пока мечты и желания экологически настроенных граждан значительно опережают возможности государства и бизнеса по созданию эффективной системы РСО. Однако, нельзя не замечать сделанные большие шаги в этом направлении. У каждой из сторон — власти, бизнеса, общественности — своя роль в налаживании РСО. Как видно, законодательная ветвь власти немного запаздывает. Главная миссия законодателей — установить взвешенные, экономически обоснованные и всем понятные «правила игры». И тогда при условии сотрудничества всех сторон можно внедрить РСО в России не за десятилетия как в других странах, а значительно быстрее.