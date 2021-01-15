В Красноярском крае создадут новый лесопожарный центр за 5 млрд рублей

Красноярский край получил 5 млрд руб. на создание в течение 2021 года лесопожарного центра «Север». Он будет предназначен для ликвидации возгораний на труднодоступных территориях, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на заместитель председателя Правительства РФ Викторию Абрамченко.

Новое учреждение будет базироваться в аэропорту Черемшанка, что позволит оперативно направлять воздушные суда и специалистов к местам пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

Планируется, что центр будет оснащен современной специализированной автотехникой, в том числе шестью вертолетами МИ-8МТВ, оборудованием и средствами пожаротушения. Также специалисты будут использовать для ликвидации возгораний взрывчатые материалы. «Все это позволит кратно увеличить авиационное патрулирование гослесфонда и оперативно тушить пожары на отдаленных территориях»,— уточняется в сообщении.

Инициатором создания лесопожарного центра выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. Президент Владимир Путин это предложение поддержал и поручил Правительству РФ рассмотреть вопрос о его создании.

Ранее господин Усс заявлял, что больше 80% пожаров происходят в северной части региона и из-за «сухих гроз». Он отмечал, что решение о строительстве лесопожарного учреждения было принято еще при Дмитрие Медведеве-премьере, но проект забуксовал, стоимость создания такого центра на момент обсуждения оценивалась в 4 млрд руб.

Летом в Красноярском крае действовал режим ЧС. В тушении лесных пожаров принимали участие специалисты из четырех регионов страны. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «В ожидании черного неба».

Даниил Тарабукин