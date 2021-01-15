Пассажиропоток воздушного транспорта Кубани в минувшем году снизился на 11%

В 2020 году объем перевозок воздушным транспортом в Краснодарском крае упал на 11,2%, сообщило министерство транспорта региона. Причиной снижения пассажиропотока стали ограничения в связи с коронавирусной инфекцией.

Всего услугами аэропортов Кубани воспользовались 11,8 млн человек, что составило 88,8% к показателю 2019 года. Наибольшее снижение трафика наблюдалось в аэропорту Краснодара (около 44%), а также Сочи (3%). При этом аэропортам Анапы и Геленджика удалось улучшить показатели пассажиропотока по сравнению с 2019 годом.

Анна Перова, Краснодар