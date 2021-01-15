«Тиалф» поработает с беспрецедентной нагрузкой

Чемпионат Европы по классическому и спринтерскому многоборью стартует в субботу при пустых трибунах на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды). Он откроет целую серию соревнований, решением Международного союза конькобежцев запланированных из-за пандемии там же. Кроме чемпионата Европы в так называемом пузыре пройдут еще два этапа Кубка мира — 22–24 и 29–31 января, а также чемпионат мира по спринтерскому и классическому многоборью 11–14 февраля. Один из лидеров сборной России, Павел Кулижников, в декабре переболевший коронавирусной инфекцией, на чемпионате Европы не выступит. Еще один лидер сборной, многократный чемпион мира Денис Юсков, пропустит все турниры из-за травмы колена.

Двухдневный чемпионат Европы в Херенвене, по существу открывающий международный сезон у конькобежцев, уже в третий раз пройдет в формате, когда за награды параллельно поборются по 20 спортсменов и спортсменок в классическом и спринтерском многоборье (раньше эти чемпионаты проводились отдельно).

Пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь соревнований, в связи с чем ноябрьские и декабрьские этапы Кубка мира были отменены. Вот почему участники континентального чемпионата квалифицировались на него по результатам ноябрьских и декабрьских кубковых этапов сезона прошлого.

Фаворитами предстоящего чемпионата по обыкновению являются хозяева льда — команда Нидерландов, а также россияне.

Действующими чемпионами Европы в классическом многоборье являются Свен Крамер и Антоинетте де Йонг (оба — Нидерланды), а в спринтерском — Кай Вербай (Нидерланды) и Ванесса Херцог (Австрия). Российские конькобежцы, напомним, год назад стали второй командой Европы, завоевав 17 медалей (5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых) из 42 разыгранных.

Однако в этот раз сборная России выступит без своих многолетних лидеров Павла Кулижникова и Дениса Юскова. Многократный чемпион и рекордсмен мира в спринте Кулижников, в декабре в легкой форме переболевший коронавирусной инфекцией, в команду включен, и есть надежда на то, что он выступит как в январских кубковых соревнованиях, так и на чемпионате мира. А вот трехкратный чемпион мира на средних дистанциях Денис Юсков из-за травмы колена все турниры сезона пропустит. «Это взвешенное решение. Как бы я ни мечтал, не смог бы набрать нужную форму к Кубку и чемпионату мира. Наверное, мог бы поехать и занять в этом состоянии какое-то десятое место, но это несерьезно. Лучше сейчас спокойно заняться восстановлением»,— приводит его слова «Р-Спорт».

Вера Мухина