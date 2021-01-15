В ГКБ №6 Ижевска сменился главврач

Главный врач сменился в Городской клинической больнице №6 Ижевска из-за истечения контракта с Инной Грачевой, занимавшей этот пост. И.о. главврача назначена Надежда Вдовина, которая ранее возглавляла Можгинскую республиканскую больницу, сообщили в минздраве Удмуртии.

Напомним, что в сентябре 2020 года управление Роспотребнадзора по региону выявило грубые нарушения санитарного законодательства в работе ООО «Оникс», которое организовывало лечебное питание в стационаре ГКБ №6 Ижевска. Тогда деятельность предприятия приостановили на 30 суток по решению суда.

Отметим, что в октябре здания ГКБ №6 на ул. Труда и Ленина решили перепрофилировать в ковид-центр. В общей сложности в них появилось 760 коек для больных коронавирусом и внебольничной пневмонией.