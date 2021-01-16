«Химки» поставили на своего

Один из ведущих клубов Единой лиги ВТБ «Химки» в пятницу объявил об отставке главного тренера команды Римаса Куртинайтиса. Причины увольнения литовского специалиста очевидны: «Химки», располагающие одним из самых ярких составов в Европе, не показывают и половины того, на что способны. Подтверждением тому последнее, 18-е, место в Евролиге и 7-е в Единой лиге ВТБ. Исполнять обязанности главного тренера «Химок» будет Андрей Мальцев, с декабря прошлого года являвшийся ассистентом Куртинайтиса.

Баскетбольный клуб «Химки» в пятницу объявил об отставке главного тренера команды Римаса Куртинайтиса. «Все те, кто любят и поддерживают "Химки" — болельщики, спонсоры, партнеры,— не ожидали, что мы окажемся в столь непростой ситуации и наша команда будет показывать такой результат,— отметил генеральный директор "Химок" Павел Астахов.— Мы высоко оцениваем вклад Римаса Куртинайтиса в развитие клуба, с ним связаны лучшие страницы нашей истории, но в сложившихся обстоятельствах другого варианта у нас не было».

Отставка Куртинайтиса была ожидаемой. «Химки» ведь угодили в крутое пике. Особенно неважно дела обстоят в Евролиге, в которой подмосковная команда идет на последнем месте, имея лишь две победы после 20 туров. Последнее поражение команда потерпела в четверг, уступив «Анадолу Эфесу» с разницей в 39 очков. В Единой лиге ВТБ химчане обосновались на 7-м месте (пять побед в десяти матчах). Результаты, что и говорить, не соответствующие ожиданиям болельщиков, основанным не на голом энтузиазме, а на фактах. У «Химок» ведь очень крепкий, возможно, один из сильнейших в Европе составов. Алексей Швед, Дэвин Букер, Юнас Жеребко, Стефан Йович, Джордан Мики, Янис Тимма, Сергей Карасев, Вячеслав Зайцев — игроки востребованные. И в прошлом сезоне эта компания хорошо себя показывала. Под руководством Куртинайтиса (он тренировал «Химки» с 2011-го по 2016 год, а вернулся в команду в 2019-м) «Химки» уверенно лидировали в Единой лиге ВТБ, а в Евролиге претендовали на попадание в play-off. Но пандемия коронавируса, из-за которой были остановлены все соревнования, не позволила команде в полной мере проявить себя. Больше того, во многом именно коронавирус обусловил и слабый старт «Химок» в сезоне.

Травмы одних лидеров накладывались на коронавирус у других.

В ряде матчей у «Химок» даже не набиралось достаточного для заявки количества игроков. Однако оптимизма тренер не терял и временами даже давал обнадеживающие результаты, например, победы над ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» в Единой лиге ВТБ и над «Зенитом» в Евролиге. Но это были лишь вспышки, не влиявшие на положение дел в целом. Ко всему прочему «Химкам» часто еще и не везло — ряд матчей команда отдала в концовках, когда все решают одно-два удачных попадания.

История с отставкой Римаса Куртинайтиса интересна еще и тем, что на смену ему «Химки» решили не приглашать иностранного специалиста, а доверить команду россиянину.

Павел Астахов сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Мальцев. «Это сильный российский специалист, за плечами которого и опыт работы главным тренером и много титулов с молодежными командами, и работа под началом самых успешных европейских тренеров. Взвесив все "за" и "против", мы решили дать ему возможность проявить себя в качестве нашего главного тренера»,— сказал он. До вчерашнего дня в Единой лиге ВТБ был только один российский главный тренер — Евгений Пашутин возглавляет «Локомотив-Кубань».

Назначение Андрея Мальцева, с одной стороны, шаг достаточно рискованный, учитывая, что у 55-летнего специалиста нет опыта работы с топ-командами именно в качестве главного тренера.

Большую часть карьеры — с 2005-го по 2020 год — Мальцев провел в ЦСКА, где был главным тренером молодежных команд армейцев.

В «Химки» он перебрался в конце прошлого года. С другой — найти в середине трудного сезона именитого тренера задача непростая. Не каждый согласится брать на себя роль пожарного, на которого неизбежно будет давить груз ответственности. А Мальцев от такого давления как раз может быть избавлен, что позволит спокойно наладить игру команды и все же вытащить сезон. Тем более что в Единой лиге ВТБ у «Химок» еще ничего не потеряно.

Александр Петров