Последствия снегопада на дорогах Кубани ликвидируют 285 единиц техники

В Краснодарском крае в работах по уборке последствий снегопада задействовано 285 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Власти края отмечают, что при необходимости региональный минтранс задействует дополнительные машины для расчистки региональных трасс.

По данным администрации, сейчас проезд по всем краевым трассам обеспечен во всех направлениях. Ограничений не вводилось, автобусное сообщение не прерывалось.

Синоптики сообщают, что осадки в виде мокрого снега могут пройти в отдельных районах края в течение дня, 15 января. Местами возможно налипание мокрого снега и ухудшение видимости в осадках и тумане.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре на расчистку дорог, тротуаров и остановок вышли 620 человек и 80 единиц техники. В расчистке и обработке дорог противогололедными материалами было задействовано 30 машин. Тротуары, подземные переходы и остановочные комплексы расчищают 620 человек и 50 единиц спецтехники. В ближайшее время будет задействована дополнительная спецтехника.

Утром 15 января глава города Евгений Первышов призвал всех автомобилистов отказаться от использования личных транспортных средств. По данным администрации города из-за снегопада, начавшегося в ночь на 15 января, в краевом центре выпало 16 см снега.

Алексей Белянин