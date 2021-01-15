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В Краснодаре на уборку снега вышло 80 единиц техники

На расчистку дорог, тротуаров и остановок в кубанской столице вышли 620 человек и 80 единиц техники. Как сообщили в мэрии, работы стартовали поздно вечером в четверг, 14 января, и продолжались всю ночь.

Так, в расчистке и обработке дорог противогололедными материалами было задействовано 30 машин. Тротуары, подземные переходы и остановочные комплексы расчищают 620 человек и 50 единиц спецтехники. Магистрали и путепроводы обрабатываются песчано-соляной смесью.

В ближайшее время будет задействована дополнительная спецтехника. Краснодарцев просят отказаться от использования личного транспорта.

Василий Хитрых


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