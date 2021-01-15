Водителям Краснодара рекомендуют воспользоваться общественным транспортом

В кубанской столице работает 30 единиц снегоуборочной техники. Машины постоянно обрабатывают реагентами магистральные и основные дороги, сообщил глава города Евгений Первышов.

По словам мэра, синоптики прогнозируют осадки до 12 часов дня. «Хочу обратиться ко всем автомобилистам. Учитывая погодные условия и повышенную опасность на дорогах, пожалуйста, по возможности откажитесь сегодня от личного автомобиля. Воспользуйтесь общественным транспортом или вызовите такси», - написал градоначальник в социальных сетях.

Все службы города, по его словам, работают сейчас в усиленном режиме.

«Дорожная служба ведет расчистку улиц непрерывно. Противоледными реагентами были обработаны все проезжие части магистральных улиц и дорог 1-й очереди с маршрутами движения общественного транспорта. За ночь очищено более 5 400 000 м, обработано более 2 700 000 кв. м», — рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

Василий Хитрых