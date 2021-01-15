Беглов направил на согласование в ЗакС кандидатуры на пост вице-губернаторов Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов отправил на согласование в Заксобрание города кандидатуры на должность вице-губернаторов.

Как сообщили в Смольном, в городской парламент направлены кандидатуры Бориса Пиотровского и Сергея Дрегваля. Господин Пиотровский предлагается на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, господин Дрегваль – на должность вице-губернатора, курирующего решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.

Борис Пиотровский является первым заместителем председателя комитета по культуре Петербурга. Сергей Дрегваль является советником губернатора Петербурга.