В Элисте при обрушении стены торгового центра погиб рабочий

В Элисте вчера, 14 января, обрушилась стена торгового центра «Гранд». Один рабочий (24 года) погиб на месте, еще один (23 года) госпитализирован с травмами. Городская прокуратура и следственное управление СКР по Калмыкии начали проверки.

По предварительным данным, три гражданина Туркмении делали ремонт в ТЦ и примерно в 23:00 часть стены коммерческого здания упала на людей.

«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе трудового, по результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования»,— уточнили в прокуратуре.

В следственном управлении также сообщили, что проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Сергей Петунин, Саратов