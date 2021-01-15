В ОЭЗ «Липецк» могут построить логистический центр за 300 млн рублей

ООО «Логистика Сервис Центр» получило статус резидента особой экономической зоны «Липецк». Об этом сообщили в ОЭЗ. Компания намерена построить логистический центр класса А, вложив только в первую очередь 301 млн руб.

Предполагается, что комплекс на участке площадью 6 га (на елецкой площадке ОЭЗ) могут возвести в два этапа. На первом предполагается создание объекта площадью 8 тыс. кв. м, на втором — расширение до 23 тыс. кв. м. Объем инвестиций во вторую очередь пока не раскрывается.

По данным ОЭЗ «Липецк», «Логистика Сервис Центр» возводила аналогичные объекты в Воронеже и Краснодаре. В ОЭЗ услугами компании смогут пользоваться ООО «Семенной завод КВС» и ООО «Сингента Продакшн». По данным Kartoteka.ru, юрлицо зарегистрировано в ОЭЗ «Липецк» в ноябре 2020 года, уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и владелец — Оксана Масленникова, также владеющая воронежским ООО «ЛС» (зарегистрировано в индустриальном парке «Масловском»).

Олег Мухин