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Вакцина из Римского замка

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Журнал "Огонёк" от , стр. 18

Биотехнологическая компания Reithera имеет штаб-квартиру в пригороде Рима со сказочным названием Кастель-Романо. Специализируется на производстве вакцин от инфекционных заболеваний и является одной из ведущих в области работы с аденовирусами, выделенными от обезьян. Такая технология разрабатывается компанией в течение 15 лет.

Reithera имеет опыт сотрудничества с Оксфордским университетом, она участвовала в создании вакцин против лихорадки Эбола, против малярии, а также против респираторно-синцитиального вируса, представляющего опасность для новорожденных.

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