Вакцина из Римского замка

Биотехнологическая компания Reithera имеет штаб-квартиру в пригороде Рима со сказочным названием Кастель-Романо. Специализируется на производстве вакцин от инфекционных заболеваний и является одной из ведущих в области работы с аденовирусами, выделенными от обезьян. Такая технология разрабатывается компанией в течение 15 лет.

Reithera имеет опыт сотрудничества с Оксфордским университетом, она участвовала в создании вакцин против лихорадки Эбола, против малярии, а также против респираторно-синцитиального вируса, представляющего опасность для новорожденных.