Трамвайное движение между улицами Куйбышева и Сибирской откроется завтра

В Перми идет подготовка к запуску трамваем по новому участку путей на ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Как сообщил в Instagram и. о. главы города Алексей Демкин, сегодня здесь работает вагон-лаборатория, который производит обкатку путей, а завтра, 16 января, по новым путям смогут поехать пассажирские трамваи. По этому участку будут следовать два трамвайных маршрута — №11 (Школа №107 — микрорайон Висим) и №6 (станция «Пермь-2» — ОАО «Велта»).

Напомним, реконструкция ул. Революции началась в 2018 году. В рамках реконструкции планируется, что от ЦКР до ул. Сибирской будет устроено четырехполосное движение, по две полосы в каждую сторону, и обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные линии. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по ул. Революции проехать до ул. Горького и затем до Мотовилихи.