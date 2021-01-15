Два человека погибли во время пожара в Бердске

Во время пожара в многоквартирном доме в Бердске погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Возгорание возникло в двухкомнатной квартире. Сообщение о пожаре поступило от очевидца в 04:40. Через четыре минуты пожарные прибыли на место, в течение следующих 28 минут возгорание было локализовано и ликвидировано. Сотрудники МЧС из соседних квартир спасли 20 человек, в том числе троих детей. Еще 12 жильцов эвакуировались самостоятельно.

«Проливка обгоревших конструкций, проверка на наличие возможных скрытых очагов горения и полная ликвидация возгорания завершилась в 07:18. Обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета. Всего к реагированию на происшествие задействовали 24 человека и девять единиц техники»,— отмечается в пресс-релизе.

По факту гибели двух человек на пожаре Следственный комитет России по Новосибирской области уже начал проверку, сообщила “Ъ-Сибирь” старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. Как установили следователи, погибли двое пенсионеров 1941 и 1946 годов рождения. По предворительной информации, причина возгорания — перегрузка электроприборов и короткое замыкание электропроводки.

Даниил Тарабукин