В Удмуртии выявили 193 новых случая заражения коронавирусом

Еще 193 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. Кроме того, скончались два инфицированных пациента 71 и 80 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 103 жителя Ижевска, 26 граждан из Завьяловского района, 13 — из Воткинска, 10 — из Можги, семь — из Сюмсинского района, по шесть — из Алнашского, Якшур-Бодьинского и Увинского районов, по пять — из Селтинского и Можгинского районов, три — из Воткинского района, по одному — из Граховского, Кизнерского и Шарканского районов. При этом 190 человек вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии зарегистрировали 22877 случаев заражения коронавирусом. Из них 320 закончились летальным исходом, 19028 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 166 заболевших находятся в тяжелом состоянии.