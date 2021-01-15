Памятник Аленке из Нововоронежа выставили на торги за 1 млн рублей

Памятник Аленке, который после открытия в Нововоронеже не понравился местным жителям, выставили на торги. Начальная цена составляет 1 млн руб., сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Памятник Аленке был открыт 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По преданию, найдя хорошее место, неместная девушка привела сюда односельчан, после чего и появился населенный пункт. Саму Аленку убил разбойник Кудеяр.

Памятник вызвал резкую критику и насмешки местных жителей, некоторые потребовали от местных властей убрать объект. Аленка из-за нарушения пропорций тела и пугающего выражения лица с грубыми чертами и выпученными глазами стала героиней мемов в соцсетях. После этого памятник решили снести.