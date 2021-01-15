ФБР предупредило об угрозе насилия в связи с инаугурацией Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) обеспокоена возможными вспышками насилия в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Она запланирована на 20 января.

«Мы фиксируем значительное количество вызывающих беспокойство разговоров в сети по поводу целого ряда мероприятий, относящихся к инаугурации»,— заявил директор ФБР Кристофер Рэй на брифинге в четверг, 14 января, в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям США (цитата по ТАСС).

«Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием. Причина, по которой я использую слово "потенциальные", заключается в том, что действительно сложно различить, что из этого — просто фантазии, а что на самом деле задумано»,— сказал директор ФБР.

Он также сообщил, что в США были задержаны более 100 человек после штурма Капитолия 6 января. «С 6 января мы уже идентифицировали больше 200 человек. Мы знаем, кто вы. Если вы будете там, то агенты ФБР вас найдут»,— заявил Кристофер Рэй.

На фоне штурма Капитолия президенту США Дональду Трампу был объявлен второй импичмент. Ему вменяется подстрекательство к восстанию, связанное с нападением сторонников президента на здание Конгресса США. В ходе голосования в Палате «за» проголосовали 232 человека, «против» — 197. Теперь проголосовать должен Сенат.

О втором импичменте президента США — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».