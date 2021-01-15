Bloomberg: основные работы по «Северному потоку-2» могут завершиться в июне

Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 планирует завершить строительство одной из двух веток газопровода в первой половине 2021 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на графики работ и источники. По данным агентства, основные работы могут закончиться в июне.

С 15 января должна возобновиться укладка газопровода в водах Дании. Как пишет Bloomberg, трубоукладчик «Фортуна» завершит эти работы в мае, затем продолжит их в водах Германии. Основные работы быть закончены в июне. В декабре «Фортуна» уже построила 2,6 км магистрали в исключительной экономической зоне Германии.

В конце 2019 года швейцарская компания Allseas, чьи суда Pioneering Spirit и Solitaire укладывали последний участок около острова Борнхольм, отозвала свои трубоукладчики после угроз США ввести санкции против компании. Строительство «Северного потока-2» было приостановлено. Впоследствии работы возобновились, для этого были привлечены российские суда.

1 января Сенат США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предполагает очередное расширение санкций. Однако МИД РФ уверен в завершении проекта.

О возобновлении работ — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».