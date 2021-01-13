МИД России уверен в достройке «Северного потока-2»

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин сказал, что Москва не сомневается в успешной реализации проекта газопровода «Северный поток-2», несмотря на усиливающееся давление со стороны США. Он добавил, что сроки завершения строительства газопровода зависят в том числе от погоды.

«В успешной реализации "Северного потока-2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остается неизменной. Из этого мы и исходим»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости». По его словам, российские компании твердо намерены выполнить коммерческие договоренности с немецкими партнерами.

Ранее стало известно, что Госдеп США направил европейским компаниям предупреждение о возможных новых санкциях за содействие «Северному потоку-2». США намерены вводить их до остановки проекта. 1 января власти страны проголосовали за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предполагает очередное расширение санкций.

О возможных изменениях в санкционной политике США — в материале “Ъ” «Санкции отправят на пересмотр».