Какие существуют противопоказания к вакцинации от COVID-19

Среди противопоказаний в департаменте здравоохранения Воронежской области отметили гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических болезней. Кроме того, вакцинация противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также несовершеннолетними гражданам. В то же время привиться смогут люди старше 60 лет, ранее безопасное применение вакцины для них не подтверждалось. Для введения второго компонента вакцины противопоказаниями станут тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С). «В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: обязательным является общий осмотр и измерение температуры тела. В случае если температура тела превышает 37°С, вакцинацию не проводят», — отметили в департаменте.