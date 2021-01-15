Кто входит в приоритетные для вакцинации от COVID-19 группы населения

Группы риска Минздрав РФ определил в декабре 2020 года. По приоритетности они разделены на три уровня. К приоритету первого уровня относятся медики, педагоги, соцработники и сотрудники многофункциональных центров, а также люди с хроническими заболеваниями. Во вторую группу входят работники транспортной отрасли, энергетики, таможенники, вахтовики, волонтеры, военные, сотрудники правоохранительных органов и работники сферы услуг. К приоритету третьего уровня относятся чиновники, студенты старше 18 лет и призывники.