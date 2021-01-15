15 января, пятница
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Подробно

Кто входит в приоритетные для вакцинации от COVID-19 группы населения

Коммерсантъ (Воронеж) от

Группы риска Минздрав РФ определил в декабре 2020 года. По приоритетности они разделены на три уровня. К приоритету первого уровня относятся медики, педагоги, соцработники и сотрудники многофункциональных центров, а также люди с хроническими заболеваниями. Во вторую группу входят работники транспортной отрасли, энергетики, таможенники, вахтовики, волонтеры, военные, сотрудники правоохранительных органов и работники сферы услуг. К приоритету третьего уровня относятся чиновники, студенты старше 18 лет и призывники.

Комментарии

Печать

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Первые лица

Недра

Самое читаемое в декабре

Новости компаний

Актуальное

Профиль пользователя