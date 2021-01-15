Пробный удар

Один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев оказался в центре допингового скандала. В пробе Ковалева, взятой в конце прошлого года, был обнаружен запрещенный препарат — синтетический тестостерон. Инцидент поставил под угрозу срыва ближайший бой отечественного полутяжеловеса, в котором он должен был 30 января встретиться с узбекским боксером Бектемиром Меликузиевым. Для ветерана Ковалева это выступление представлялось крайне важным с точки зрения перспектив вернуть чемпионский титул.

О том, что в пробе Сергея Ковалева обнаружен синтетический тестостерон, входящий в список запрещенных препаратов, сообщил целый ряд источников. Анализ у спортсмена был взят 30 декабря в Лас-Вегасе организацией VADA, постоянно сотрудничающей с ведущими структурами в профессиональном боксе.

BoxingScene информацию подтвердила промоутер Ковалева Кэти Дува. Она напомнила, что на протяжении долгой карьеры боксер неоднократно сдавал допинг-тесты и они всегда были отрицательными. По ее словам, Сергей Ковалев, регулярно доказывавший, что остается «чистым» спортсменом, будет настаивать на том, что «намеренно» не принимал запрещенные субстанции. Команда боксера уже потребовала вскрытия пробы B. По сути, это эквивалентно отказу от признания вины.

BoxingScene, а также другие ресурсы уверены, что ближайший бой Ковалева оказался под угрозой. В нем 30 января он должен был встретиться в Лас-Вегасе с восходящей звездой из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым, серебряным призером Олимпиады 2016 года, недавно начавшим профессиональную карьеру.

Сергей Ковалев входит в число наиболее известных боксеров мира. К своим 37 годам он провел 39 боев, в которых одержал 34 победы. Он заработал репутацию одного из сильнейших нокаутеров, долго владел чемпионским титулом в полутяжелом весе (до 79,4 кг) и получил несколько престижных индивидуальных наград, включая даже награду лучшему боксеру года вне зависимости от весовой категории.

Поединок с Меликузиевым представлялся чрезвычайно важным для Ковалева. В предыдущий раз он вышел на ринг в ноябре 2019 года. В том поединке Ковалев проиграл нокаутом выдающемуся американскому боксеру Саулю Альваресу, который отнял у оппонента титул Всемирной боксерской организации (WBO). Правда, Альварес почти сразу отказался от него ради выступлений в других, более легких категориях.

Между тем даже после проигрыша Саулю Альваресу Сергей Ковалев с его блестящей карьерой по-прежнему котировался очень высоко. Показательно, что в рейтинге полутяжеловесов BoxRec он располагается на первой позиции, выше двух соотечественников, владеющих чемпионскими поясами,— Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Сомнений в том, что в ближайшем будущем Ковалев мог бы снова претендовать на титул чемпиона, особенно в случае яркого выступления в матче против Меликузиева, ни у кого из экспертов не было.

Неприятность с допинг-пробой — вторая подряд для Сергея Ковалева. В конце декабря ряд источников рассказал о том, что стриминговый сервис DAZN может подать иск к Ковалеву. Претензии к нему были связаны с постом, появившимся в его аккаунте в Instagram. Речь идет о проведенной Сергеем Ковалевым трансляции боя между Саулем Альваресом и британцем Каллумом Смитом, на кону в котором стоял титул чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг). Он входил в число наиболее востребованных поединков года.

Права на показ его боя принадлежали DAZN, который считал, что Ковалев своей трансляцией мог их нарушить. По данным различных источников, сервис оценивал ущерб в сумму от $50 тыс. до $250 тыс. При этом надо учитывать, что именно DAZN собирался показывать шоу, в рамках которого был намечен бой Сергея Ковалева с Бектемиром Меликузиевым.

Алексей Доспехов