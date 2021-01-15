Волга — дело «Принципа»

Московская общественная организация «Принципъ», известная громкими исками по защите Истринского леса и водоохранных зон Подмосковья, основываясь на обращениях жителей Ульяновска, подала иск к минприроды Ульяновской области с требованием обязать министерство установить зону санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения реки Волги на территории региона. В министерстве иск называют неправомерным и отмечают, что подготовка проекта установления границ ЗСО не входит в его обязанности. В Роспотребнадзоре, который обязан контролировать наличие и соблюдение требований ЗСО, от комментариев отказываются. Истец уверен, что обязательно выиграет суд. Эксперты считают, что «Принципом» поднята важная тема защиты природы и здоровья граждан, и оценивают шансы истца на победу как достаточно ­высокие.

Как стало известно „Ъ“, межрегиональная общественная благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» (Москва) в интересах неопределенного круга лиц подала в Ленинский районный суд Ульяновска иск к министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области с требованием обязать министерство установить зону санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения реки Волги на территории региона. Решение о принятии иска к производству вынесено в минувшую среду. Первое заседание суда назначено на 28 января.

В иске (имеется в распоряжении редакции) отмечается, что водоснабжение Ульяновска осуществляется из реки Волги (напрямую на правом берегу и на Нижней Террасе левобережья и через грунтовый водозабор на берегу реки в районе Авиастроителей). Однако для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии с Водным кодексом и законодательством о сан­эпидблагополучии населения должны быть установлены зоны санитарной охраны. В пределах таких зон запрещается или ограничивается жилищное строительство, возведение промышленных или сельскохозяйственных объектов с целью защиты источников водоснабжения от загрязнения. Устанавливать границы и режим зон санитарной охраны в соответствии с постановлением регионального правительства (№ 16/299П от 6 июля 2018 года) должно региональное минприроды. Однако до сих пор в регионе зона санитарной охраны не установлена. Как отмечается в иске, отсутствие ЗСО ранее подтвердило и региональное управление Роспотребнадзора, «однако предпринимать какие-либо действия для проведения проверки и устранения нарушения прав потребителей управление Роспотребнадзора отказывается».

Общественная организация «Принципъ» (Москва) существует с июля 2007 года и получила известность благодаря своим искам по защите Химкинского леса, закрытии незаконного Истринского полигона ТБО.Она же добилась отмены незаконных градостроительных документов и сноса пяти домов вдоль береговой линии канала им. Москвы и Клязьминского водохранилища, сейчас судится с мэрией Москвы, посчитав незаконной отмену нормативных актов времен СССР, устанавливающих зоны санитарной охраны водных объектов, снабжающих граждан питьевой водой (впрочем, пока проиграв в первой ­инстанции).

Председатель «Принципа» адвокат Дмитрий Трунин пояснил „Ъ“, что организация решила обратить внимание на Ульяновск после обращений к ней жителей города. По его словам, отсутствие зон санитарной защиты водозаборов — беда многих регионов страны, что ведет к появлению незаконной градостроительной документации, незаконной застройке берегов и последующему загрязнению воды. Господин Трунин отмечает, что иск в Ульяновске — не разовая акция, подобный иск сейчас готовится по Казани, аналогичные иски будут еще в некоторых городах, «чтобы потом эту судебную практику применить уже ко всем рекам России». Он уверен, что иск будет удовлетворен, «потому что есть закон и есть, в конце концов, законы природы, от которых никуда не уйти, и если не устанавливать зону санитарной охраны, однажды наступит коллапс». «А если решение суда не будет исполняться, то это уже будет повод для отставки высшего должностного лица региона»,— добавил адвокат.

В региональном минприроды иск не признают. Министр природы и цикличной экономики Гульнара Рахматулина назвала его «неправомерным», «поскольку подготовка проекта по определению границ ЗСО источников водоснабжения не входит в полномочия ведомства, министерство лишь устанавливает эти границы на основании разработанных собственниками сооружений проектов». «Контроль за установлением ЗСО находится в ведении Роспотребнадзора, а разработка проектов — обязанность УМУП „Ульяновскводоканал“, которое является эксплуатирующей организацией волжского водозабора»,— отметила министр.

В региональном управлении Роспотребнадзора от комментариев по телефону отказались, на письменный запрос „Ъ“ не ответили.

Директор «Ульяновскводоканала» Сергей Савельев принципиально с требованиями «Принципа» согласен. По его словам, в советское время существовали зоны санитарной охраны, «но потом сменилось законодательство, потребовалось оформление земельных участков под ЗСО, а там рядом — земли Минобороны. И когда мы попытались взять у них эти земли, нам было в этом полностью отказано. Возможно, этот иск поможет нам снова поднять эту тему, потому что установление зоны необходимо»,— сказал господин ­Савельев.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эксперт регионального отделения ОНФ Александр Каплин считает, что если в постановлении облправительства прописана обязанность минприроды на установление границ ЗСО, то шансы «Принципа» на победу в суде «достаточно велики». «А то, что сама по себе зона санитарной охраны необходима, в этом не может быть никаких сомнений. Регулярно лабораториями Роспотребнадзора регистрируется в поверхностных источниках питьевого водоснабжения превышение норм по химическим и биологическим загрязнениям, а это идет от сельхозполей, от необорудованных очистными сооружениями „ливневок“ города, от объектов жилья, не имеющих канализации»,— сказал эксперт, отметив, что установления ЗСО позволит, наконец, установить ответственность чиновников, а также остановить сомнительное строительство в защитной зоне.

Сергей Титов, Ульяновск