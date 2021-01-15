Министр поделился правом подписи

Руководитель административного департамента министерства строительства Самарской области Искандер Сайфулов наделен отдельными полномочиями главой минстроя Евгением Чудаевым. Господин Сайфулов сможет подписывать документы по кадровой, организационной и антикоррупционной деятельности организации. В конце минувшего года сообщалось, что минстрой региона планируется проверить на конфликт интересов. По мнению экспертов, передача министром части полномочий «выглядит достаточно спорной с точки зрения эффективности устранения рисков возникновения конфликта ­интересов».

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев наделил отдельными полномочиями руководителя административного департамента минстроя Искандера Сайфулова. Последний сможет подписывать документы, которые касаются кадровой, организационной и антикоррупционной деятельности организации. Приказ министра размещен на портале правовой ­информации.

Кроме того, Искандер Сайфулов в числе прочего сможет подписывать документы, связанные с назначением, сокращением сотрудников, переводом, присвоением классных чинов, проведением квалификационного экзамена, аттестацией, проведением служебной проверки, применением дисциплинарного взыскания и отправлением их в служебные командировки.

В конце минувшего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в областном министерстве строительства планируется провести комплексную проверку на конфликт интересов. Соответствующее обращение планировалось направить в областную прокуратуру от имени главы региона. «У нас есть большое количество обращений от общественных, псевдообщественных организаций, физических лиц по министерству строительства Самарской области. В предыдущий период по отдельным вопросам проводились проверки и профильным департаментом, и прокуратурой на предмет конфликта интересов, других возможных фактов, которые противоречат действующему законодательству»,— говорил губернатор. По словам Дмитрия Азарова, обращения продолжают поступать, поэтому в минстрое региона следует провести комплексную проверку, чтобы разобраться в ситуации и принять меры.

На момент выхода номера в печать в прокуратуре региона не ответили на запрос о том, поступило обращение губернатора в надзорный ­орган или нет.

Назначение в декабре 2018 года министром строительства Самарской области Евгения Чудаева вызвало громкий скандал и привлекло внимание надзорных органов. Министр является сыном президента группы «БизнесСфера» Николая Чудаева, куда входит девелоперская компания «Древо», выполняющая работы по госконтрактам. Эта структура является одним из крупнейших застройщиков в регионе. До своего назначения в министерство господин Чудаевмладший работал в должности генерального директора «Древа».

В минувшем году Евгений Чудаев уже делился полномочиями с сотрудниками своего министерства. Так, в начале 2020 года заместитель министра строительства Самарской области Альберт Хамзин, некогда финансовый директор ДК «Древо», был наделен полномочиям по учреждению государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству. В список его обязанностей в числе прочего вошли подпись приказов, писем министерства, уставов и других документов, связанных с госпредприятиями, осуществляющими деятельность в сфере ведения министерства, прав собственника имущества государственных унитарных предприятий ­региона.

До этого господин Чудаев наделил новыми полномочиями руководителя административного департамента министерства строительства региона Оксану Писареву. В ее обязанности стало входить подписание правовых актов в сфере кадровой, организационной и антикоррупционной деятельности минстроя. В ноябре 2019 года Евгений Чудаев отдал часть полномочий замминистра Анне Урусовой, занимавшей должность заместителя руководителя, начальника юридического отдела ГК «Древо». Аналогичное решение министр принял в отношении своего первого заместителя, главного архитектора Самарской области Анатолия ­Баранникова.

Тогда этому предшествовало требование представителей федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отправить в отставку министра строительства региона по причине прямой связи со строительной компанией «Древо» и возможного конфликта интересов. Ситуацией заинтересовалась и областная прокуратура. Как установила проверка, близкие родственники главы областного минстроя являются собственниками организаций, участвующих в строительстве объектов недвижимости в Самаре: микрорайона Южный город, ЖК «Желябово» и ЖК «Печера.рф». В документе надзорного органа отмечалось, что господин Чудаев несвоевременно подал уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Губернатору Самарской области было выдано представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Как отмечает управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов, наличие родственных связей между должностным лицом, представляющим государственного или муниципального заказчика, и подрядчиком действительно может служить основанием для признания наличия такого конфликта: «Это формирует существенные риски для всех сторон вплоть до признания недействительными заключенных между заказчиком и подрядчиком контрактов, не говоря уже об ответственности для самого должностного лица».

«Если должностное лицо в силу каких-то причин не может устранить риски конфликта интересов, оно обязано сообщить об этом своему руководителю, и уже он обязан будет принимать меры. В качестве таких мер закон предусматривает, в частности, изменение должностного или служебного положения лица вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей»,— поясняет Алим ­Бишенов.

По мнению эксперта, передача части полномочий министром руководителю административного департамента «выглядит достаточно спорной с точки зрения эффективности устранения рисков возникновения конфликта интересов»: «Формально полномочия передаются, однако они передаются лицу, находящемуся в подчинении министра. Таким образом, он (министр) сохраняет контроль над принимаемыми решениями руководителя департамента. Думаю, в случае прокурорской проверки такой шаг окажется малоэффективным. Кроме того, такая защита не будет работать в отношении контрактов, заключенных до передачи полномочий».

Ани Айвазян