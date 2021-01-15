Министр поделился правом подписи

Руководитель административного департамента министерства строительства Самарской области Искандер Сайфулов наделен отдельными полномочиями главой минстроя Евгением Чудаевым. Господин Сайфулов сможет подписывать документы по кадровой, организационной и антикоррупционной деятельности организации. В конце минувшего года сообщалось, что минстрой региона планируется проверить на конфликт интересов. По мнению экспертов, передача министром части полномочий «выглядит достаточно спорной с точки зрения эффективности устранения рисков возникновения конфликта интересов».
Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев наделил отдельными полномочиями руководителя административного департамента минстроя Искандера Сайфулова. Последний сможет подписывать документы, которые касаются кадровой, организационной и антикоррупционной деятельности организации. Приказ министра размещен на портале правовой информации.
Кроме того, Искандер Сайфулов в числе прочего сможет подписывать документы, связанные с назначением, сокращением сотрудников, переводом, присвоением классных чинов, проведением квалификационного экзамена, аттестацией, проведением служебной проверки, применением дисциплинарного взыскания и отправлением их в служебные командировки.
В конце минувшего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в областном министерстве строительства планируется провести комплексную проверку на конфликт интересов. Соответствующее обращение планировалось направить в областную прокуратуру от имени главы региона. «У нас есть большое количество обращений от общественных, псевдообщественных организаций, физических лиц по министерству строительства Самарской области. В предыдущий период по отдельным вопросам проводились проверки и профильным департаментом, и прокуратурой на предмет конфликта интересов, других возможных фактов, которые противоречат действующему законодательству»,— говорил губернатор. По словам Дмитрия Азарова, обращения продолжают поступать, поэтому в минстрое региона следует провести комплексную проверку, чтобы разобраться в ситуации и принять меры.
На момент выхода номера в печать в прокуратуре региона не ответили на запрос о том, поступило обращение губернатора в надзорный орган или нет.
Назначение в декабре 2018 года министром строительства Самарской области Евгения Чудаева вызвало громкий скандал и привлекло внимание надзорных органов. Министр является сыном президента группы «БизнесСфера» Николая Чудаева, куда входит девелоперская компания «Древо», выполняющая работы по госконтрактам. Эта структура является одним из крупнейших застройщиков в регионе. До своего назначения в министерство господин Чудаевмладший работал в должности генерального директора «Древа».
В минувшем году Евгений Чудаев уже делился полномочиями с сотрудниками своего министерства. Так, в начале 2020 года заместитель министра строительства Самарской области Альберт Хамзин, некогда финансовый директор ДК «Древо», был наделен полномочиям по учреждению государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству. В список его обязанностей в числе прочего вошли подпись приказов, писем министерства, уставов и других документов, связанных с госпредприятиями, осуществляющими деятельность в сфере ведения министерства, прав собственника имущества государственных унитарных предприятий региона.
До этого господин Чудаев наделил новыми полномочиями руководителя административного департамента министерства строительства региона Оксану Писареву. В ее обязанности стало входить подписание правовых актов в сфере кадровой, организационной и антикоррупционной деятельности минстроя. В ноябре 2019 года Евгений Чудаев отдал часть полномочий замминистра Анне Урусовой, занимавшей должность заместителя руководителя, начальника юридического отдела ГК «Древо». Аналогичное решение министр принял в отношении своего первого заместителя, главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова.
Тогда этому предшествовало требование представителей федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отправить в отставку министра строительства региона по причине прямой связи со строительной компанией «Древо» и возможного конфликта интересов. Ситуацией заинтересовалась и областная прокуратура. Как установила проверка, близкие родственники главы областного минстроя являются собственниками организаций, участвующих в строительстве объектов недвижимости в Самаре: микрорайона Южный город, ЖК «Желябово» и ЖК «Печера.рф». В документе надзорного органа отмечалось, что господин Чудаев несвоевременно подал уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Губернатору Самарской области было выдано представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
Как отмечает управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов, наличие родственных связей между должностным лицом, представляющим государственного или муниципального заказчика, и подрядчиком действительно может служить основанием для признания наличия такого конфликта: «Это формирует существенные риски для всех сторон вплоть до признания недействительными заключенных между заказчиком и подрядчиком контрактов, не говоря уже об ответственности для самого должностного лица».
«Если должностное лицо в силу каких-то причин не может устранить риски конфликта интересов, оно обязано сообщить об этом своему руководителю, и уже он обязан будет принимать меры. В качестве таких мер закон предусматривает, в частности, изменение должностного или служебного положения лица вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей»,— поясняет Алим Бишенов.
По мнению эксперта, передача части полномочий министром руководителю административного департамента «выглядит достаточно спорной с точки зрения эффективности устранения рисков возникновения конфликта интересов»: «Формально полномочия передаются, однако они передаются лицу, находящемуся в подчинении министра. Таким образом, он (министр) сохраняет контроль над принимаемыми решениями руководителя департамента. Думаю, в случае прокурорской проверки такой шаг окажется малоэффективным. Кроме того, такая защита не будет работать в отношении контрактов, заключенных до передачи полномочий».