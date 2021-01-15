Маневр банкиров оценили в суде

Бывшие руководители ростовского Донхлеббанка Игорь Яковлев и Марина Трушенко признаны виновными в фальсификации финансовой отчетности перед Центробанком. Судом установлено, что они скрыли недостачу 127 млн руб., предоставив регулятору ложные данные в документах учета и отчетности за 2017 год с целью избежать требования о формировании дополнительных резервов. За это банкиры приговорены к лишению свободы сроком на два с половиной и полтора года соответственно с отбыванием в колонии-поселении.



В четверг Ленинский районный суд Ростова вынес приговор бывшему председателю правления Донхлеббанка Игорю Яковлеву и бывшему главному бухгалтеру — члену правления этой кредитной организации Марине Трушенко. Их обвиняли по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка в дополнительном офисе «Зерноград» с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год.

Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации.

Ленинский райсуд признал Игоря Яковлева и Марину Трушенко виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года и полтора года соответственно с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщила прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Адвокат Денис Николаенко, защищавший Марину Трушенко, от комментариев отказался, сославшись на «волю доверителя».

Игоря Яковлева защищал адвокат Андрей Березун, связаться с ним не удалось.

Игорь Яковлев является фигурантом еще одного уголовного дела. В ноябре 2019 года он был арестован в Санкт-Петербурге в связи с обвинением в хищении денежных средств Донхлеббанка. Следователи установили, что средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам владельцев банка. По данным следствия, которое продолжается, это делалось по указанию господина Яковлева.

Вывод средств происходил с начала 2017 года до декабря 2018-го, когда у банка, в том числе из-за неоднократных нарушений законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отозвали лицензию. В марте 2019 года Арбитражный суд Ростовской области признал кредитное учреждение банкротом. Своим клиентам Донхлеббанк остался должен более 2,8 млрд руб.

После ареста Игорь Яковлев заявил, что выводом денег из Донхлеббанка занимался не по собственной инициативе, а по указанию основного акционера — владельца крупного санкт-петербургского строительного холдинга «Норман» Владимира Смирнова.

Основной деятельностью кредитного банка было финансирование строительных компаний, подконтрольных господину Смирнову. Сам он с июля 2019 года также находится под стражей в одном из питерских СИЗО, правда, по другому делу о мошенничестве. ГУ МВД по Санкт-Петербургу обвиняет предпринимателя в хищении около 1,5 млрд руб. в 2015–2017 годах у 88 участников долевого строительства.

Ранее “Ъ-Юг” писал, что Агентство по страхованию вкладов обратилось в Ростовский арбитражный суд с требованием взыскать с бывших руководителей Донхлеббанка, в числе которых Игорь Яковлев, Марина Трушенко и Владимир Смирнов, убытки в размере 670 млн руб. Решение по этому иску пока не принято.

Вадим Водолазов