За ростовским банкиром побегали в Питере

Как стало известно “Ъ”, вслед за владельцем питерского строительного холдинга «Норман» Владимиром Смирновым, «кинувшим» на 1,5 млрд руб. дольщиков, под стражу взяли бывшего председателя правления ростовского Донхлеббанка Игоря Яковлева, финансировавшего его проекты. Полицейским пришлось побегать за банкиром, но в итоге он добровольно сдался стражам порядка.



Следственно-оперативные мероприятия в Санкт-Петербурге сотрудники ГУЭБиПК МВД провели по заявлению представителей Центробанка в июне этого года в рамках возбужденного ростовской полицией уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием стали собранные доказательства, в том числе показания задержанных ранее владельцев нескольких компаний о том, что деньги на счета их фирм выводились из Донхлеббанка по указанию тогдашнего председателя правления Игоря Яковлева. Происходило это с начала 2017-го до декабря 2018 года, когда у банка, в том числе из-за неоднократных нарушений законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отозвали лицензию. В марте нынешнего года арбитражный суд Ростовской области признал кредитное учреждение банкротом. Своим клиентам Донхлеббанк остался должен более 2,8 млрд руб.

По данным следствия, средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам владельцев банка.

Одна из сделок позволила следствию сделать вывод о причастности к хищениям и начальника службы безопасности Донхлеббанка Виктора Балабко. Исследуя изъятые во время обысков документы, оперативники обнаружили, что на его счета несколькими траншами поступило около 67 млн руб. Из документов следовало, что за эти деньги господин Балабко осенью 2018 года продал банку недвижимость в Ростове-на-Дону, стоимость которой оказалась завышена в десятки раз. По мнению специалистов, за земельный участок и весьма скромный дом при реальной продаже можно было выручить лишь примерно 2–3 млн руб.

В отличие от Виктора Балабко, которого сотрудники полиции задержали в собственной питерской квартире, за господином Яковлевым оперативникам пришлось побегать.

Его не оказалось ни в квартире в центре Санкт-Петербурга, ни в его загородном доме. Обыски еще по нескольким адресам, где он мог находиться, также результата не дали. Впрочем, очевидно, поняв, что все пути для побега перекрыты, на следующий день экс-банкир сам явился в полицию.

Обоих фигурантов дела этапировали в Ростов-на-Дону, где по ходатайству следствия суд отправил господина Яковлева в СИЗО, а его предполагаемого сообщника Балабко — под домашний арест. По данным “Ъ”, последний уже дал признательные показания по инкриминированному ему эпизоду.

А вот Игорь Яковлев якобы утверждает, что выводом денег из Донхлеббанка занимался не по собственной инициативе, а по указанию основного акционера банка, владельца крупного санкт-петербургского строительного холдинга «Норман» Владимира Смирнова.

Кстати, основной деятельностью кредитного учреждения было финансирование строительных компаний, подконтрольных господину Смирнову. Сам он с июля 2019 года также находится под стражей в одном из питерских СИЗО, правда, по другому делу о мошенничестве. ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу обвиняет бизнесмена в хищении около 1,5 млрд руб. в 2015–2017 годах у почти 88 участников долевого строительства. По версии следствия, из этих денег на строительство многоквартирного жилого дома в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга было потрачено всего 80 млн руб.

Олег Рубникович